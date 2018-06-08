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08 Haziran 2018 15:51

Küçük bahçıvanlar iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23.

Küçük bahçıvanlar iş başında

08 Haziran 2018 15:51

Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünce düzenlenen “Küçük Bahçıvanlar” programına büyük ilgi gösterdi.


Çeşitli eğitim programları ve seminerlere katılarak, hayatı keşfeden Büyükşehir Çocuk Meclisi üyeleri bu sefer toprakla ilgili yeni bilgiler öğrendi. “Küçük Bahçıvanlar” programında, meyve ve sebze tohum ekimini uzmanlardan dinleyen minikler, tarımsal ürünlerin üretim süreçleri hakkında da detaylı bilgi aldı. Doğayı daha iyi tanıyarak, doğa sevgisini pekiştiren Başkentli minikler, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde toprakla haşır neşir olup, kendi elleriyle tohum ekti.



Eğlenceli eğitim


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde büyüyen ağaçlar ve bitkiler hakkında uzmanlara merak ettiklerini soran minikler, bitki yetiştirme, doğal kaynakların korunması, sebze ve meyvelerin beslenmedeki önemi konusunda da yeni bilgiler öğrendi.


Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Okay ve Araştırma Görevlisi Dr. Selen Akan ile Yüksek Ziraat Mühendisi Zeynep Gökdaş tarafından uygulamalı anlatılan eğitim programında minikler, eğlenceli yöntemlerle sebze ve meyveleri yakından tanıma imkanı da buldu.



Amaç doğayla iç içe bir nesil


Yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen eğitim programında, “Doğaya zarar vermemeliyiz” öğretisiyle keyifli bir gün geçiren minikler; domates, biber ve patlıcan tohumlarını toprakla buluşturarak, ilk can suyunu da kendi elleriyle verdiler.




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