Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 09:26

Küçük Belediye Başkanı’ndan Akgül’e Ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Ahmet Kabaklı İlkokulu 4.

Küçük Belediye Başkanı’ndan Akgül’e Ziyaret

02 Haziran 2018 09:26

sınıf öğrencisi Tunahan Arucan’ı makamında misafir etti. Okullarında düzenlenen “Ben Belediye Başkanı Olsaydım” adlı komposizyon yarışmasında birinci olan Arucan’ı tebrik eden Akgül, minik öğrencinin kompozisyonuna yazdığı projelerini kendi ağzından dinledi. Ziyaret sonunda Akgül, Arucan’a çeşitli hediyeler verdi.


Projelerini sıraladı


Okul Müdürü Fatih Karamuklu ve sınıf öğretmeni Gizem Özay ile Akgül’ü ziyaret eden Arucan, çevre dostu bir belediye başkanı olmak istediğini belirterek, projelerini sıraladı. Küçük öğrenci, öğretmenleri dinlensin diye yapmak istediği masaj koltuğundan, organik ürünler pazarına, okul bahçesinde oyun parkından, sosyal ve sportif faaliyetlere kadar yapmayı hayal ettiği tüm çalışmaları Akgül ile paylaştı. Öğrencilere küçük yaşta sorumluluk duygusu aşılamanın önemli olduğunun altını çizen Akgül, küçük yaşta kendinden emin duruşuyla, hayallerini kaleme alan öğrenciye başarılarının devamını diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç