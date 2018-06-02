Küçük Belediye Başkanı’ndan Akgül’e Ziyaret

sınıf öğrencisi Tunahan Arucan’ı makamında misafir etti. Okullarında düzenlenen “Ben Belediye Başkanı Olsaydım” adlı komposizyon yarışmasında birinci olan Arucan’ı tebrik eden Akgül, minik öğrencinin kompozisyonuna yazdığı projelerini kendi ağzından dinledi. Ziyaret sonunda Akgül, Arucan’a çeşitli hediyeler verdi.

Projelerini sıraladı

Okul Müdürü Fatih Karamuklu ve sınıf öğretmeni Gizem Özay ile Akgül’ü ziyaret eden Arucan, çevre dostu bir belediye başkanı olmak istediğini belirterek, projelerini sıraladı. Küçük öğrenci, öğretmenleri dinlensin diye yapmak istediği masaj koltuğundan, organik ürünler pazarına, okul bahçesinde oyun parkından, sosyal ve sportif faaliyetlere kadar yapmayı hayal ettiği tüm çalışmaları Akgül ile paylaştı. Öğrencilere küçük yaşta sorumluluk duygusu aşılamanın önemli olduğunun altını çizen Akgül, küçük yaşta kendinden emin duruşuyla, hayallerini kaleme alan öğrenciye başarılarının devamını diledi.