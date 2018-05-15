Küçük kaşiflerden büyük projeler

Antares AVM’de düzenlenen 9 KEDEM Şubesinden 40 öğrencinin katıldığı ve 9 Robotik Sistemler Kulübü, 18 Fen ve Doğa Kulübü Projesinin yer aldığı 3. Bilim Şenliği Sergisini ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, küçük kaşiflerin projelerini dinledi.

Robotların rekabetinde kazanan Aktepe KEDEM oldu

Mevlana KEDEM öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile başlayan etkinlikte Başkan Ak, hastaların vücut ısısına göre oda sıcaklığı ayarlayan robot, yangın anında itfaiyeye haber veren robot, insansız mini temizlik robotu, ev kazalarından koruyan robot, kapkaça karşı uyaran robot gibi birbirinden iddialı projeleri dikkatle inceledi. Karınca iskeleti, su piresi ve tek hücreli canlıyı da mikroskopla yakından inceleyen Ak, çocuklara projeleriyle ilgili sorular da sordu.

Aktepe ve Bademlik KEDEM öğrencileri arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı robot yarışmasını da tebessümle izleyen Başkan Ak, birinci olan Aktepe KEDEM öğrencilerine sinema bileti hediye etti.

Karaçam tohumu dağıttı

Sergi sonrası öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak öğrencilere araştırma ve geliştirmeye devam ederek çalışmaları tavsiyesinde bulunarak, “Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Dışa bağımlılıktan kurtulmak ve özgür bir ülke olmak için bilim ve teknoloji üreten bir ülke olmalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımızdan çok şey bekliyoruz, bizler de onları bilim üretmeleri, derslerinde daha başarılı olmaları noktasında destekliyoruz” dedi.

Daha yeşil bir Keçiören ve Türkiye için çocuklara Karaçam tohumu dağıtan Ak, onlardan çevreyi koruma sözü de aldı.