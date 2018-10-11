Küçük kız yarışmada okuyamadığı İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde okudu

Ankara'da İstiklal Marşı okuma yarışına katılamadığı için çok üzülen Fatma Öztekin isimli küçük kız, Keçiören Belediye Meclisinin davetiyle İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde okudu.

Keçiören Belediye Meclisi, Pınarbaşı Mahallesi'ne ilişkin komisyon raporunu görüşmek üzere toplandığı 321'inci birleşimde gündemine aldığı ‘gündem dışı' konuyla örnek bir davranışa imza attı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışına katılamayan, bunun üzüntüsünü de sürekli ailesiyle paylaşan Fatma Öztekin adlı küçük kız, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuması için meclis kürsüsüne davet edildi. Meclisi yöneten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın ismini anons etmesiyle kürsüye gelen Fatma, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Belediye Meclis üyelerinden ve katılımcı misafirlerden büyük alkış alan Fatma'ya Başkan Ak, hediyesini vererek tebrik etti.

“Çocuklar konusunda titiz bir belediyeyiz”

Başkan Ak, “Milli değerlerimizi koruyan ve yaşatan çocuklarımıza kapımız her zaman açık. İstiklal Marşımızın anlamını ve önemini kavrayan nesiller yetiştikçe ülkemizin sırtı yere gelmeyecektir. Fatma kızımızın İstiklal Marşı okuma yarışmasına katılamadığı için sürekli üzüldüğünü duyduk. Biz de belediyemizin meclis kürsüsünden İstiklal Marşı'nı okuması için fırsat verdik. Geleceğimizi inşa edecek olan çocuklar konusunda oldukça titiz bir belediye olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Çocuklarımızın özgüvenli yetişmesi için Keçiören Belediyesi olarak imkânlarımızı seferber ediyoruz. Fatma'yı İstiklal Marşı'nı ezbere okuduğu için tebrik ediyorum. Okul hayatında da başarılar diliyorum” dedi.

Meclis toplantısının ardından Öztekin ailesiyle sohbet eden Başkan Ak, minik kızın annesini ve babasını da tebrik etti. Hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi.