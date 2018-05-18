Filistin’de farklı sektörlerde önemli projelere imza TİKA tarafından Kudüs Zekat Komitesi işbirliğinde Kudüslü ihtiyaç sahibi ailelere yardım ve Kudüs eski şehir esnafını destekleme projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında kupon dağıtım programı düzenlendi. Programa TİKA Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, Kudüs Zekat Komiteleri Başkanı Eşref Salhab, Kudüs esnafı ve ihtiyaç sahibi aileler katıldı. Son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle şehit edilen Filistinlilere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek konuşmalarına başlayan TİKA Filistin Koordinatörü Bülent Korkmaz, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk halkı, Filistin halkının her zaman yanında olmuş ve özellikle son günlerde yaşanan olaylar karşısında da bu desteğini en üst noktaya çıkararak tüm dünyanın ilgisini Filistin davasına çekmiştir” dedi.

Türkiye’nin Filistin davasının yanında yer almasının yanı sıra eğitim, sağlık, ekonomik vb. tüm alanlarda da güçlü bir Filistin’in var olması için her türlü desteği bugüne kadar verdiğini ifade eden Korkmaz, “Her türlü zorluğa rağmen ticari faaliyetini devam ettirme mücadelesi veren Kudüslü esnafa bu proje ile büyük bir destek verilmiş olacak hem de Kudüslü ihtiyaç sahibi 700 aile ellerindeki kuponla diledikleri şekilde alışverişini yapabilecektir. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 12 bini Gazze’de, 6 bini Batı Şeria’da olmak üzere toplamda yaklaşık 18 bin adet gıda paketi, yine Gazze’de her gün farklı bin aileye iftarlık sıcak yemek desteği sağlanacaktır” dedi.

Kudüs Zekat Komitesi Başkanı Eşref Salhab ise, bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle Kudüs’te tarihi kimliği muhafaza etmelerine katkı sağlayan ve Ramazan ayı boyunca kadim Kudüs’ün ekonomik olarak canlanmasına destek olacak projeyi gerçekleştiren TİKA’ya teşekkür etti. Kudüs esnafından Nidal Natşe, Filistin halkının her zaman yanında olan Türk halkına ve projeyi gerçekleştiren TİKA’ya teşekkür ederek, “Bu proje ile Ramazan ayına güzel bir başlangıç yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Proje faydalanıcılarından biri olan Naime Jaafreh, “Cömert Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi. Ramazan ayına girerken böyle bir yardımın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Jaafreh, bu yardımda katkısı olan herkese Ramazan ayı boyunca dualarda bulunacağını söyledi.

Proje ile Kudüs’te mukim 700 ihtiyaç sahibi aile, Kudüs eski şehirde belirlenen 50 esnaftan kıyafet, gıda, mutfak eşyası, mefruşat ve aksesuar gibi kendi ihtiyaçları doğrultusunda Ramazan alışverişini yapabilecek. Proje ile hem işgal nedeniyle ticari faaliyetlerini zor şartlarda sürdüren ve yüksek vergiler karşısında ayakta durma mücadelesi veren Kudüs esnafının desteklenmesi hem de yoksul ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.