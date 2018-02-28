Kudüs Şehitleri Kayseri’de anılıyor

Yılında Kudüs Şehitlerimiz Anısına” adlı etkinlik dizisinin açılışı, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Türk Tarih Kurumunun 28-29 Kasım 2013’de gerçekleştirdiği Filistin Sempozyumu, 11 Haziran 2016 ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlediği Başkentte Kudüs ve İzmir’de Kudüs sergilerinin ardından etkinliklerin devamı niteliğinde geçtiğimiz yıl 11-15 Aralık tarihlerinde Gazi Üniversitesinde; 15-19 Aralık tarihlerinde Lefkoşa’da sergi ve anma etkinlikleri düzenlendi. Türk Tarih Kurumu bu defa 100. Yılında Kudüs temalı etkinlik dizisini Kayseri’ye taşıyarak 27 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi ile anma etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Etkinliğin 27 Şubat günü gerçekleştirilen açılış töreninde Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven tarafından gerçekleştirilen açış konuşmalarında Kudüs’ün insanlık ve İslamiyet açısından taşıdığı değer vurgulandı.

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, Kudüs’ün vazgeçilmezlerimizden olduğunu ifade ederek, "Gerek insanlık tarihi açısından, gerekse de İslamiyet’in kendi öz kaynakları açısından Kudüs’ün pek çok anlamı bulunmaktadır. İşte bunu da belgeleriyle burada sizlerle bir araya gelerek paylaşıyoruz. Bir daha bu tarih ile ilgili dram veya zulüm diyebileceğimiz haksızlıkların olmaması için, tarihe bakarak yürümek zorundayız. Çünkü tarihte yaşanılan hiçbir olayın rastlantı olmadığını, planlı, projeli ve toplumlar, devletler ve coğrafyalar üzerinde stratejik akıllarla yapılmış işler olduğunu unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise Kudüs’ün dünya tarihinin en eski şehirlerinden birisi olduğunu hatırlatarak son dönemde ABD ve İsrail tarafından oynanan çeşitli oyunlarla adeta ateş çemberine döndürülmek istenen bu coğrafyanın dinler arası barışın simgesi olması gerektiğini ifade etti. Kudüs’te biran önce barışın temin edilmesi ve Filistin halkının bu şehirde ellerinden alınan haklarının geri iade edilmesi temennisinde bulanan Prof. Dr. Güven, bunun için başta BM, NATO gibi uluslararası kuruluşların çifte standardı bir tarafa bırakıp, barış için çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık tarafından sergi açışı gerçekleştirildi. Sanal gerçeklik gözlükleriyle Kudüs sokaklarında dolaşma imkanı sağlayan 3D Kudüs turunun yanı sıra geniş bir fotoğraf ve belge koleksiyonun dijital olarak gösterildiği sergi, Türk Tarih Kurumu arşivinde yer alan belge ve fotoğraflara ek olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Dairesi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünden alınan belgelerle hazırlandı. Sergide ayrıca Birinci Dünya Savaşı sırasında Filistin, Gazze, Kudüs cephe savunmasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğin isimlerinin ve nüfus bilgilerinin bulunduğu künye defterleri de gösteriliyor.

Etkinlik kapsamında Kudüs’ün tarihinin ve uluslararası ilişkiler sisteminde Kudüs’ün yerinin konuşulduğu panel ve konferanslar da düzenleniyor.