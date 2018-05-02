Kuğulara ve ördeklere sağlık taraması

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin uzman veterinerleri, Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yaptıklarını dile getiren yetkililer, “Halkımızın sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu hayvanlarımızın, özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz” dedi.

Veterinerler Kuğulupark’ta 3 beyaz, 1 siyah kuğu, 13 ördek ve 8 kazın, Ördekli Park’ta 1 kuğu, 17 kaz ve 3 ördeğin bakımını gerçekleştirdi.