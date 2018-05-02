Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 15:04

Kuğulara ve ördeklere sağlık taraması

Çankaya’nın simgesi Kuğulupark’ın kuğuları ve Ördekli Park’ın ördekleri sağlık kontrolünden geçti.

Kuğulara ve ördeklere sağlık taraması

02 Mayıs 2018 15:04


Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin uzman veterinerleri, Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kuğuların ve Ördekli Park’taki ördeklerin sağlık taramasını yaptı. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yaptıklarını dile getiren yetkililer, “Halkımızın sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu hayvanlarımızın, özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz” dedi.


Veterinerler Kuğulupark’ta 3 beyaz, 1 siyah kuğu, 13 ördek ve 8 kazın, Ördekli Park’ta 1 kuğu, 17 kaz ve 3 ördeğin bakımını gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç