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Kuğulu'da sonbahar şenliği

Çankaya Belediyesi ile Kavaklıderem Derneğinin Kuğulupark’ta düzenlediği Sonbahar Şenliği’ne katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ’’Bütün Türkiye’yi Çankaya gibi aydınlığa kavuşturmak zorundayız’’ dedi.

Çankaya Belediyesi ile Kavaklıderem Derneğinin Kuğulupark'ta düzenlediği Sonbahar Şenliği'ne katılan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ''Bütün Türkiye'yi Çankaya gibi aydınlığa kavuşturmak zorundayız'' dedi.


Ankara'nın simge parklarından Kuğulupark'ta, Çankaya Belediyesi ve Kavaklıderem Derneği işbirliğinde Sonbahar Şenliği yapıldı. Güzel havayı fırsat bilen Ankaralıların katıldığı şenlikte Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Taşdelen fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.


Kavaklıderem Derneği ile düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Taşdelen, "Hayat dayanışma olduğu zaman güzel, burada güzel bir pikniğimiz var. Çankaya'da her şey güzel çünkü sizler güzelsiniz. Çünkü Çankaya Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçesi. Ama tabii ki bu yetmiyor, bütün Türkiye'yi Çankaya gibi aydınlığa kavuşturmak zorundayız. Mustafa Kemal aydınlığını tüm Türkiye'ye yaymak zorundayız. Onun mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Biz Çankaya Belediyesi olarak geçtiğimiz 4,5 yılda Türkiye'de ilçe belediyeleri arasında en iyi yatırımları gerçekleştirdik. Çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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