Külliyede ’Atıktan Sanata’ sergisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Beştepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ’Atıktan Sanata’ sergisinin açılışına katıldı. Sergide, hurda metalden ve ölmüş sedir ağaçlarından sanatsal eserler yapan sanatçılar Adnan Ceylan, Murat Yıldırım Çakar, Asaf Erdemli’nin eserleri yer aldı.

Serginin açılışı ortaöğretim ve lise öğrencilerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, sanatçılar ve ilgililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, gençlerin Dünya Çevre Günü’nü kutladı ve hazırlanan kumbaralara atıkları atarak sıfır atık uygulamasını gerçekleştirdi. Ayrıca organik atıklardan elde edilen kompost gübreler kullanılarak çocuklarla bitki dikimi gerçekleştirildi.

Sıfır Atık uygulaması, Ankara kamu kurumları öncelikli olmak üzere tüm yurtta atıkların kaynağında ayrıştırılması esasına uygun olarak yürütülüyor. Proje kapsamında 15 bin kamu görevlisine eğitimler verildi. Sıfır atık uygulaması ile ilgili mevzuat taslağı hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Başbakanlık, TBMM, TRT gibi kurumlar resmi olarak sıfır atık uygulamasına geçti.

Dünya Çevre Günü vesilesiyle Beştepe Kültür Merkezi’nde hafta boyunca çevre etkinlikleri yapılmaya devam edilecek. 6 Haziran Çarşamba günü Serdar Kılıç, 7 Haziran Perşembe günü ise Dr. Halit Yerebakan’ın doğa ve çevre konulu sohbetleri gerçekleştirilecek. Programlar ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.