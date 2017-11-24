Kültür gezileri ile 20 bin kişi gezdi, gördü, eğlendi

Çankaya Evleri ve muhtarlıklar aracılığı ile 14 bin 475, dernekler ve öğrenci toplulukları aracılığı ile 5 bin 525 kişi farklı illere düzenlenen gezilere katıldı. Uzman rehber eşliğinde düzenlenen programlarda vatandaşlar Amasra’da Ceneviz Kalesi, Ağlayan Ağaç, Eskişehir’de Kurşunlu Külliyesi, Balmumu Heykel Müzesi, Kent Park, Kapadokya’da Derinkuyu Yeraltı Şehri, Güvercinlik Vadisi, Üç Güzeller, Ürgüp, Göreme, Konya’da ise Mevlana Türbesi, Meram Bağları, Alaeddin Tepesi gibi yerleri gezdi. Vatandaşları kayıt noktalarından alıp yine aynı yere bırakan Çankaya Belediyesi, araçta ikram ettiği kahvaltıların ardından vatandaşlara öğle ve akşam yemeğinde de gidilen yöreye özgü menüler sundu. Nisan ayında başlayan ve yaz dönemi yoğun bir akışla devam eden gezilerde öncelik daha önce Ankara dışına çıkmamış vatandaşların oldu.

Yapılan gezi programından alınan geri dönüşlerin oldukça pozitif olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu yıl 20 bin vatandaşımızı farklı şehirlerimize götürerek onlara Çankaya’da yaşamanın farklılığını hissettirmeye çalıştık. Kültür gezisi programımız ile 2018 yılında 50 bin vatandaşımızın bu gezilere katılabilmesi için çalışmalara şimdiden başladık” dedi.

“Bu gezi bana insanlığı öğretti”

Ortak özellikleri Çankaya’da yaşamak olan birbirinden farklı insanları keyifli bir yolculukta bir araya getiren Çankaya Belediyesi, kültür gezilerine katılan vatandaşların görüş, öneri ve eleştirilerini de alarak gelen talep ve isteklere göre yeni dönemde yeni bir program geliştirecek. Geziyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade eden vatandaşlar, “Bu gezi bana insanlığı öğretti”, “Ankara’nın Çankaya’sında yaşıyor olmakla bir kez daha gurur duydum”, “Hiçbir ücret talep etmeksizin yapılan gezimizde her şey güzeldi”, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile etkinliklerin her daim ileri gitmesi dileğiyle” şeklinde memnuniyetlerini dile getirdi.