Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 04:10

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Ankara’da kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı iddia edilen kamyonet, sokak arasında alev alev yandı.

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

27 Şubat 2018 04:10


Olay, Yenimahalle Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 506. Cadde üzerinde park halinde bulunan 34 CCL 78 plakalı kamyonette şiddetli bir patlama meydana geldi. Daha sonra yanmaya başlayan kamyonet, kısa sürede alevler içinde kaldı. Yaşanan patlamanın ardından şüpheli bir kişinin koşarak olay yerinden uzaklaştığı ve sokak başında bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.


Patlama sesiyle sarsılan mahalleli, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese ulaşan itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın, çevresine sirayet etmeden kontrol altına alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapattı. Küle dönen araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibi İ.A. olay yerine çağrıldı.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç