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14 Temmuz 2018 10:17

Künefede 15 Temmuz’a özel ‘şehit ve gazi’ indirimi

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi gazi olan üç arkadaşın ortaklaşa açtığı Künefe Cenneti’nde şehit yakınları ve gaziler hizmetlerden bir hafta boyunca yüzde 30 indirimle yararlanabilecek.

Künefede 15 Temmuz’a özel ‘şehit ve gazi’ indirimi

14 Temmuz 2018 10:17


15 Temmuz gazileri Cafer Alagöz, Erkan Aksu ve Yasin İbiş, bir araya gelerek KOSGEB girişimci desteği ile İstanbul’un meşhur Künefe Cenneti markasını farklı bir konsept ile Ankara’nın gözde mekanı Keçiören Ihlamur Vadisi’nde Ankaralıların hizmetine açtı. Gazi Cafer Alagöz, "15 Temmuz gazisiyim. O gece Genelkurmay Başkanlığına girdim ama şehit Celalettin İbiş ağabeyim giremedi, orada şehit oldu. Büyük oğlunun restoranlarda müdürlük yaptığını öğrendim. Bana gelen bu işletme açma teklifini değerlendirerek ve onu da yanıma alarak böyle bir mekan açtık" diye konuştu.



Şehit ve gazi ailelerine indirim


Geçtiğimiz aylarda açılan Künefe Cenneti’nde şehit ve gazi ailelerine özel indirimler de uygulanacak. "Şehit ve gazi aileleri her zaman başımızın tacıdır" diyen Cafer Alagöz, özellikle ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ve takip eden bir hafta içinde tüm şehit yakınları ve gazilere özel olmak üzere yüzde 30 indirim uygulayacaklarını söyledi. İşletmede halen şehit yakınları ile gazilere özel yüzde 20 indirim uygulanıyor.


Künefe Cenneti’nde Hataylı ustaların ellerinden 41 çeşit künefe yapılıyor. Künefenin yanında; meyve, kuruyemiş, süt ve ilk çaylar ikram edilirken işletmenin fıstık, kaymak ve kuruyemiş çeşitleri Gaziantep’ten, peyniri Hatay’dan, sadeyağı Şanlıurfa’dan, şekeri Konya’dan özel olarak getirtiliyor.




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