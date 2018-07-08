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08 Temmuz 2018 10:59

Kupayı aldılar, tatili kazandılar

Çankaya Belediyesi, Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirdiği Liseler Arası Spor Turnuvasının kazananları Antalya’da hak ettikleri tatili doya doya yaptılar.

Kupayı aldılar, tatili kazandılar

08 Temmuz 2018 10:59


“Gençler Sahada Kalpler Ata’da” sloganıyla düzenlenen turnuvada 41 okuldan futbol, basketbol, voleybol branşlarında birinciliği kazanan öğrenciler ve öğretmenleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından kendilerine hediye edilen yaz tatilini, 1-6 Temmuz tarihleri arası Antalya Side’de gönüllerince yaptı.


Futbolda birinciliği göğüsleyen Bahçelievler Deneme Lisesi, basketbolda Çayyolu Final Anadolu Lisesi ve voleybolda Tınaztepe Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 51 kişilik ekip Antalya Side’de Köprülü Kanyon, Aspendos Antik Tiyatrosu, Titreyen Göl gibi tarihi ve turistik gezilerle tatillerine renk kattı. Turnuvada ikinci olanlar ise Çankaya Belediyesi tarafından Safranbolu-Amasra gezisi ile ödüllendirildi.




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