Kupayı aldılar, tatili kazandılar

“Gençler Sahada Kalpler Ata’da” sloganıyla düzenlenen turnuvada 41 okuldan futbol, basketbol, voleybol branşlarında birinciliği kazanan öğrenciler ve öğretmenleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından kendilerine hediye edilen yaz tatilini, 1-6 Temmuz tarihleri arası Antalya Side’de gönüllerince yaptı.

Futbolda birinciliği göğüsleyen Bahçelievler Deneme Lisesi, basketbolda Çayyolu Final Anadolu Lisesi ve voleybolda Tınaztepe Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan 51 kişilik ekip Antalya Side’de Köprülü Kanyon, Aspendos Antik Tiyatrosu, Titreyen Göl gibi tarihi ve turistik gezilerle tatillerine renk kattı. Turnuvada ikinci olanlar ise Çankaya Belediyesi tarafından Safranbolu-Amasra gezisi ile ödüllendirildi.