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22 Ağustos 2018 21:00

Kurban iskeletiyle hatıra fotoğrafı

Ankara’da Kurban ibadetini yerine getirmek için kestiği büyükbaş hayvanın kemiklerini birleştiren vatandaş, hayvanın iskeletiyle hatıra fotoğrafı çekindi.

Kurban iskeletiyle hatıra fotoğrafı

22 Ağustos 2018 21:00


Ankara’nın Polatılı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde yaşayan İlkay Algen, Kurban ibadeti için kestiği büyükbaş hayvanın etlerini ayırdıktan sonra kemikleri birleştirerek, iskeleti yeniden kurdu. Hayvanın kemiklerine bir maket görünümü veren Algen, daha sonra iskeletin yanına geçip hatıra fotoğrafı çekindi.


Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tıklanma rekoru kırarken, bu görüntü bazı vatandaşların tepkisini çekti. Hayvanın bütün etleri temizledikten sonra böyle bir şey yaptığını belirten İlkay Algen, fotoğraf çekildikten sonra kemikleri gömdüğünü belirtti.




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