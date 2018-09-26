Kursiyerdi, patron oldu

Ankara Mamak'ta Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alan evli ve 2 çocuk annesi Nagihan Eren, sertifikalarını aldıktan sonra güzellik salonu açarak kendi işinin patronu oldu.

Mamak Belediyesi, Aile Merkezleri bünyesinde açtığı meslek edindirme kursları ile kadınların hayallerini gerçekleştiriyor. Meslek kurslarına katılan kursiyerler, aldıkları eğitimlerin ardından kendi iş yerlerini açarak iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Mamak Belediyesi Ahmet Yesevi Aile Merkezi'nde cilt bakımı, makyaj, iğneli epilasyon ve kuaförlük eğitimi alan evli ve 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Nagihan Eren'in 2 yıl süren kursların ardından hayatı değişti. Eren, eğitimini tamamlayıp sertifikalarını aldıktan sonra tasarım ve güzellik salonunu açtı. Eren, Türközü Mahallesi'nde açtığı güzellik salonu ile kursta öğrendiği tüm hünerlerini müşterilerine sergiliyor.

Aile Merkezi'ne gitmeden önce ev hanımı olduğunu ve hep böyle bir iş yeri açmanın hayalini kurduğunu kaydeden Eren, “Aile Merkezi kurslarına ilk başladığımda hobi olarak düşünmüştüm ancak aldığım profesyonel eğitimlerin ardından bunun neden meslek olmayacağını düşündüm. Hocalarım bana öncülük etti, onlarla birlikte karar verdik, başladık, yürüdük. Kendime güvenim geldi ve işimin patronu oldum. Bu iş yeri benim demek çok güzel bir duyguymuş meğer. Bu konuda destek veren kurs hocama teşekkür ederim, bana destek olarak becerilerimi ortaya çıkarmaya çalıştılar. Çok mutluyum. Sayın Belediye Başkanımıza bize vermiş olduğu bu katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Meslek edinmekle kalmadık, ev ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık” dedi.