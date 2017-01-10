Kurtulmuş, PMD’yi ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret etti. Kurtulmuş, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle PMD’ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında medyanın önemini gördüklerini ifade etti.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği’ni (PMD) ziyaret eden Kurtulmuş, Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğü önündeki çatışma haberlerine ilişkin olarak, “İzmir’deki olaya benzer olduğu anlaşılıyor. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristin olay yerinden uzaklaşması yolunda bilgiler var. Onun da yakalanması için çemberin daraldığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de terör örgütleri arasında fark olmadığını belirten Kurtulmuş, “DEAŞ, PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri aynı ofisin şubeleri gibi çalışmaktadır, aynı merkezin yan komşuları gibi çalışmaktadır. Bakıyorsunuz birbirlerine karşı destekler sunuyorlar. Amaç Türkiye’nin birliğini, beraberliğini, Türkiye’de milletin geleceğe umutla bakmasını, Türkiye’de kaos ve kriz ortamı oluşturmaktır. Terör örgütleri ne yaparlarsa yapsınlar başarılı olamayacaklar” şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliğine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, “Bundan sonraki oylamalarda daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz. İlk oylamadır, yeterlidir. Bu anayasa paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek çıkacağına işaret etmektedir. Böyle bir anayasa paketinin gelmesi ve sivil irade ile Meclis’ten geçmesi başlı başına önemli bir gelişmedir. Tabii ki bu anayasa paketi geçtikten sonra da Türkiye’nin yeni, sivil, demokratik, katılımcı bir anayasa talebi ortadan kalkıyor değil. Mevcut şartlar, siyasi zemin böyle bir anayasa paketinin çıkmasını gerekli kıldı. Ama Türkiye’de 12 Eylül Anayasası’nın bütününü değiştirilmesi talebi, toplumsal bir talep olarak durmaktadır. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha kapsamlı reform gerçekleştirmek mümkün olur diye ümit ediyorum” diye konuştu.

Dövizin yükselmesine ilişkin soruya Kurtulmuş, “Bu sefer tabi bir seyir değil. Ekonominin şartlarından kaynaklanan, ekonominin dengelerinden kaynaklanan bir sonuç değil. Belli ki bazı çevrelerin yapmış olduğu manipülasyonların sonucudur. Bunların durdurulacağını, normal seyrine geleceğine inanıyorum. Eğer ekonominin sonuçlarından kaynaklanan bir sonuç olsaydı, işimiz zordu. Türkiye ekonomisinin yapısal dengesinden kaynaklanan sonuç değildir” yanıtını verdi.