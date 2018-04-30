Kurtuluş Destanı Yenimahalle’de canlandı

Programın ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yaptığı konuşmada, ’’Hangi makamlarda olursak olalım hepimiz bugünlerimizi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz. Onun yaktığı ışık, aydınlık yol, onların bıraktığı miras ilelebet önümüzü aydınlatacaktır. Mustafa Kemal düşmanları her dönemde çıkmıştır. Ama hep Atatürk gibi düşünenler galip gelmiştir. Bundan sonra da böyle olacak’’ ifadelerini kullandı.

Programda Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumuna kadarki yolculuk ve bir ülkenin küllerinden yeniden doğuşu anlatıldı. Hatıralar, yaşanmışlıklar ve türkülerle dolu gecede Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluş yılları, dönüm noktaları anekdotlarla anlatıldı. Gecenin sonunda Faruk Demir’e tüm Yenimahalleliler adına teşekkür eden Başkan Yaşar, 10’uncu Cumhurbaşkanı Sezer ile birlikte sanatçıya çiçek takdim etti.