Osmanlı Devleti’nin ilk resmi müzik okulu olan aynı zamanda nağmelerin evi anlamına gelen Dârü’l-Elhân, içerisinde yetiştirdiği onca musikişinas ve bu musikişinasların gayretleriyle ortaya çıkan bir kültürel hazine, önemli bir külliyat olarak dikkat çekiyor. Gülçin Yahya Kaçar tarafından hazırlanan eser, yüzyıllar sonra birbirinden değerli alanında uzman ve aynı zamanda sanatkar bilim insanlarının kaleminden Dârü’l-Elhân’ı yeniden okuyabilmek, anlayabilmek ve de musiki geleceğimize yeni ufuklar açabilmek ümidiyle ortaya çıktı.

Türk musiki tarihindeki yeri ve önemi bakımından üzerinde önemle durulması gereken bir müessese olan Dârü’l-Elhân’ın enine boyuna ele alındığı böyle bir çalışma musiki camiasında önemli bir boşluğu dolduracak, Türk musikisi üzerinde çalışma yapmak isteyeceklerin mutlak durak noktalarından biri olacak.

Eser, Balgat adresindeki Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlık binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, esere https://emagaza-akm.ayk.gov.tr adresindeki e-mağazadan da ulaşabilecekler.