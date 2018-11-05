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Kurye park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Ankara’da özel bir firmada kurye olarak çalışan bir kişi, sipariş teslim etmeye giderken kullandığı motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu yaralandı.

Ankara'da özel bir firmada kurye olarak çalışan bir kişi, sipariş teslim etmeye giderken kullandığı motosikletin park halindeki araca çarpması sonucu yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.


Kaza, bugün saat 15.30 sularında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmada kurye olarak çalışan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, siparişleri teslim etmek için motosikletle yola çıktı. Kızılırmak Caddesi üzerinde 06 BDJ 929 plakalı motosikletle seyir halinde olan kurye, kontrolün kaybolması sonucu otoparktan çıkan 06 YUN 96 plakalı otomobili teğet geçerek park halindeki başka bir araca çarptı.


O anlar anbean kameraya yansırken, kazayı gören vatandaşlar hemen kuryenin yardımına koşarak durumu ekiplere bildirdi. Kazada yaralanan kurye 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, park halindeki araçlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

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