Kuşaklararası ekonomik hareketlilik TEDMEM Kürsü'de konuşulacak

Dünya Bankası ekonomisti Roy Van der Weide, tüm ülkelerce tartışılan “Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?” başlıklı raporu değerlendirmek ve raporun Türkiye verilerini analiz etmek üzere yarın TEDMEM Kürsü'nün konuğu olacak.

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM Kürsü'nün Ekim ayındaki konuğu Dünya Bankası ekonomisti Roy Van der Weide olacak. Dünya üzerindeki ekonomi savaşları sürerken, genç nesiller için en sık sorulan “Düşük gelirli bir ailede doğmuşsanız sosyo-ekonomik merdivenin daha yüksek basamaklarına erişme şansınız nedir?” sorusundan yola çıkan Dünya Bankası, 2018 yılında kuşaklar arası ekonomik hareketliliği odağına alarak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150 ülkenin verilerini kapsayan “Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?” başlıklı bir araştırma raporu yayınladı. Bu kapsamda Dünya Bankası Kalkınma Araştırmaları Grubu Yoksulluk ve Eşitsizlik Araştırmaları Başkanı Roy Van der Weide, yarın saat 14.00'te TED Üniversitesinde düzenlenecek etkinlikte “Dünyada Kuşaklar Arası Ekonomik Hareketlilik Ne Kadar Adil?” sorusu üzerinden Türkiye özelinde değerlendirmelerde bulunacak ve soruları yanıtlayacak.