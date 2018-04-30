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30 Nisan 2018 11:04

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nden zihinsel engelli ve yaşlılara sıra gecesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlılar Lokali üyeleri için sıra gecesi düzenledi.

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nden zihinsel engelli ve yaşlılara sıra gecesi

30 Nisan 2018 11:04


Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Engelliler Lokali ve Yaşlılar Lokali üyelerine yönelik ’’sıra gecesi’’ programı düzenledi. Programa, aileleri ve yakınlarıyla katılan engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programda misafirlere sıra gecesi geleneğine uygun olarak çiğ köfte ve Osmanlı şerbeti ikram edildi. Etkinlikte ayrıca 100 metre ve 450 metre maraton koşularında madalya alan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nin zihinsel engelli üyeleri Mehmet Can, Ahmet Ekener ve Murat Palabıyık’a AK Parti İl Engelliler Koordinasyon Başkanı Bülent Yılmaz ve AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Şükrü Özek tarafından çiçek takdim edildi.




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