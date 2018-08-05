Kutludüğün Gençlik Merkezi’nin yapımı sürüyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bu yılın başlarında temeli atılan Kutludüğün Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlik merkezlerine önem verdiklerini kaydeden Akgül, ’’Modern ve donanımlı merkezimizin yapımı tamamlandığında gençlerimiz burada kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu proje gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutacak hem de ilçemizin çağdaş kent kimliğine yeni bir zenginlik daha katmış olacak’’ dedi.

Gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak adına ilçede faaliyete geçecek projenin yüzde 35’i tamamlandı. Toplam bin 473 metrekare kapalı alana sahip olacak Kutludüğün Gençlik Merkezi, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak merkez tamamlandığında 400 kişilik düğün salonu, fitness salonu, oyun salonu ve etüt odaları ile hizmet verecek.