Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 11:12

Kutludüğün Gençlik Merkezi’nin yapımı sürüyor

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kutludüğün Gençlik Merkezi projesinin hem gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını hem de çağdaş kent kimliğine yeni bir zenginlik katacağını söyledi.

Kutludüğün Gençlik Merkezi’nin yapımı sürüyor

05 Ağustos 2018 11:12


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bu yılın başlarında temeli atılan Kutludüğün Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gençlik merkezlerine önem verdiklerini kaydeden Akgül, ’’Modern ve donanımlı merkezimizin yapımı tamamlandığında gençlerimiz burada kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Bu proje gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutacak hem de ilçemizin çağdaş kent kimliğine yeni bir zenginlik daha katmış olacak’’ dedi.


Gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyo-kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgili alanları doğrultusunda eğitimlerine katkı sağlamak adına ilçede faaliyete geçecek projenin yüzde 35’i tamamlandı. Toplam bin 473 metrekare kapalı alana sahip olacak Kutludüğün Gençlik Merkezi, Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak merkez tamamlandığında 400 kişilik düğün salonu, fitness salonu, oyun salonu ve etüt odaları ile hizmet verecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç