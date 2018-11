Disk Genel İş Ankara 2 No'lu Şube 4'üncü Olağan Genel Kurulu'nu Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yaptı. Genel Kurula Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Genel İş Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çalışkan ve çok sayıda sendika başkanı ile delegeler katıldı.

Başkanlık Divanının oluşturulmasının ardından Remzi Çalışkan'ın Divan Başkanlığı'nda faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi.

Demokrasi işçinin ekmeğidir

Türkiye genelinde 85 bine yakın üyesi bulunan Genel İş Sendikası'nın Başkanı Çalışkan, “Türkiye'nin yaşadığı ekonomik ve siyasi kriz devam ediyor. Tabi bu kriz, günlük hayatta her gün biraz daha kendini hissettiriyor. Önümüzdeki süreçte bizleri çok daha zor günler bekliyor. İşsiz sayısı her geçen gün artıyor. Çalışanlar adına en ufak bir olumlu gelişme yok. 4 kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafının bin 700 TL olduğu günümüzde asgari ücretle geçinen bir ailenin yaşayabilmesi hayal gibi. Üretim yok. Her şey paraya ve ranta dayalı. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Ekmeğimize ve emeğimize ne kadar sahip çıkacaksak demokrasiye de o kadar sahip çıkmamız lazım. Sendikal mücadele sadece emek değil aynı zamanda demokrasi mücadelesidir” dedi.

Yenimahalle Belediyesi emekçi dostu olmaya devam edecek

Katılımcıları Başkan Fethi Yaşar adına selamlayan Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da “Biz Yenimahalle Belediyesi yönetimi olarak 116 aydır bir tek maaşı ertelemedik. Kaldı ki toplu sözleşmeleri yaparken de günümüz koşullarına denk düşen tarzda elimizden gelen en yüksek ücreti vermeye çalıştık. Bu çizgide de devam edeceğiz. Yenimahalle Belediyesi emekçi dostu bir belediye olmaya devam edecek” dedi.

Kütükbaş güven tazeledi

Kongrede yapılan oylamanın ardından mevcut Başkan Turan Kütükbaş güven tazeleyerek yeni dönemde de Genel İş Ankara 2 No'lu Şube Başkanı seçildi.