Kut’ül Amare Zaferi Akyurt’ta kutlandı

Akyurt Belediyesi, Akyurt Kaymakamlığı ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Kut’ül Amare Zaferi’, Akyurt Belediyesi Necip Fazıl Konferans Salonu’nda düzenlenen programla kutlandı. Programa AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Akyurt Kaymakamı Osman Altın, Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakcı, Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Aycan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunması ile başlayan programda konuşan Milletvekili Emrullah İşler, "Kut’ül Amare büyük bir zafer, bu zafer uzun yıllar boyunca bizlere unutturuldu. Fakat hakikat er geç ortaya çıkar, artık böyle zaferlerin böyle salonlarda kutlandığını da hep birlikte görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşler, "Bu coğrafya zor bir coğrafya, bu coğrafyada ayakta kalabilmek için bizim biz olma bilincini korumamız lazım, tarih bilincini, şuurunu sahiplenmemiz lazım. Bu coğrafyadaki varlığımızı, geldiğimiz günden bugüne kadar neler yaşandığını çok iyi bilmemiz lazım. İşte bunun için diyoruz ki yerli ve milli bir nesil olsun, tarih şuuru olan, bilinci olan bir millet yetişsin istiyoruz. Bizler öyle bir milletiz ki hiçbir zaman esarete razı olmamışız, bağımsızlığa aşık olan bir milletiz. Dolayısıyla 1. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmamıza rağmen istiklal mücadelesini kazanarak bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti olarak yolumuza devam ediyoruz. 1915 Çanakkale Savaşın’dan ve 1916’daki Kut’ül Amare Zaferi’nden sonra 1974’deki Kıbrıs çıkarmasını yaptık ve son yıllarda 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 24 Ağustos 2016 tarihinde belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli adımını attık ve Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlattık. 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Operasyonu’nu başlattık ve çok şükür Afrin’de büyük bir zafere imza attık" dedi.

İşler, "Milletimizle her zaman gurur duyacağız, gurur duymaya devam edeceğiz. Biz inşallah her zaman adaletin ve hakkın, hoşgörünün sesi olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu zalim dünyada bizim güçlü olmamız lazım, bizim büyük olmamız lazım, bizim bir ve beraber olmamız lazım. Bunu da inşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

İşler, Akyurt Belediye Başkanı Ayantaş’a etkinliğin düzenlenmesinde verdiği desteklerden dolayı plaket takdim etti. Konuşmaların ardından Akyurt Anadolu Lisesi öğrencileri oratoryo sundu. Ankara genelinde okullar arasında düzenlenen şiir, kısa belgesel ve afiş yarışmalarında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.