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Kütüphane gönüllüsü kadınlardan okuma etkinliği

Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde gönüllü olarak görev alan “Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu” üyelerinden 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı boyunca Kütüphane Müdürlüğünce hazırlanan program dahilinde “Masal Okuma Saati” düzenlenecek.


Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu her ayın ilk dört haftalarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve Belediye Başkanlığına bağlı anasınıfı ile kreşlere giderek masal okuma saati etkinliği yapacak. Etkinlik belirlenen eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Kızılcahamam Belediyesi, bu güzel faaliyetten dolayı Kütüphane Gönüllüsü Kadınlarını kutlayarak ve faaliyetlerinin devamını diledi.

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