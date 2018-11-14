İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuyumcu silahlı soyguncuyu silahla ateş ederek püskürttü

Başkent’te bir kuyumcu, kar maskeli ve silahlı soyguncuya tabancayla ateş ederek karşılık verdi.

Başkent'te bir kuyumcu, kar maskeli ve silahlı soyguncuya tabancayla ateş ederek karşılık verdi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu kaçtı.


Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kuyumcunun önüne gelen bir kişi, biranda kar maskesi takarak dükkana girdi. Silahı doğrultan soyguncu, cebindeki poşeti çıkartarak dükkan sahibi Emin Bektemur'dan altınları poşete doldurmasını istedi. Konuşmaya başladığı soyguncunun bir anlık dalgınlığından faydalanarak yanındaki çalışanın da yardımıyla çekmecedeki silahı alan Bektemur, silahın namlusunu soyguncuya doğrulttu. Yaşanan bağrışmanın ardından dükkan sahibi silahı ateşledi. Neye uğradığını şaşıran soyguncu arkasına bakmadan kaçarken, Bektemur kaçan soyguncuyu kovalamaya başladı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Silah seslerini duyan çevre esnafı ise durumu ilgili yerlere bildirdi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliği alarak dükkan içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan soyguncunun yakalanması için de çalışma başlatıldı.



“Çekmedeki silahı çıkarttım ve bir el ateş ettim”


Yaşadığı o anları anlatan dükkan sahibi Emin Bektemur, “Sabah 9 saatlerinde silahlı gasp olayına şahit olduk. Bir mağduriyet yaşadık. Adam poşeti önüme attı, sonra silahı çekerek poşeti doldurmamı istedi. Ben poşeti doldurmadım ve onu biraz oyaladım. Daha sonra çekmecedeki silahı çıkarttım. Silahın emniyetini açarak ağzına mermiyi verdim. Bir el ateş ettim. Daha sonra kaçmaya başladı. Kaçarken sendelediğini gördüm ama onu vurdum mu vurmadım mı bilmiyorum. Silahı çektiğimde ‘Yapma vururum' dedi. Mal canın yongasıdır. Öyle vurmayla olmuyor, gerekirse biz de vuracağız ya da vurulacağız. Tüm Ankara emniyeti sağ olsun seferber oldu. Şahıstan şikayetçi olduk ve inşallah kısa sürede yakalanacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.