KYK 50 ülkeden 100 yabancı uyruklu öğrenciye iftar verdi

Emine Şerife Hanım Yurdunda düzenlenen iftar programına aralarında Filistin, İran, Irak, Afganistan, Yemen, Somali, Moğolistan, Burundi, Hindistan, Kosova, Slovakya, Tayland ve Çin’in de bulunduğu 50 ülkeden Türkiye’ye üniversite okumaya gelen ve Ankara KYK yurtlarında kalan öğrenciler katıldı. Gençlerin kendi ülkelerinin geleneksel kıyafetleri ile katıldığı iftar programına Burundi Büyükelçisi Joel Nkurabagaya, Yemen’in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tareq Abdullatif Dhaifallah, Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği Başkatibi Melhin Mahmuti ve KYK Ankara İl Müdürü Ferhat Türkoğlu katıldı.

Yabancı uyruklu gençlere Ramazan ayının manevi atmosferini hissettirebilmek, Türk misafirperverliğini öne çıkarmak ve Türk örf ve adetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ney dinletisi, semazen gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisinin yer aldığı programda Türk yemeklerinin yanı sıra davetlilere geleneksel Ramazan şerbeti ve Osmanlı macunu da ikram edildi. İftar programının ardından gençlere KYK tarafından ‘Kur’an-ı Kerim’ ve ‘Hz. Muhammed’in (s.a.v) Hayatı’ ile ‘Dinim İslam Temel Bilgileri’ isimli kitaplar hediye edildi.