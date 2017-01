Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun düzenlediği “Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir” kampanyasında toplanan 102 tırlık yardım, Bakan Akif Çağatay Kılıç’ın katıldığı törende dualarla yola çıktı.

Gölbaşı KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen tören, Kocatepe Camii İmam Hatibi Mehmet Atıcı’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ise KYK Genel Müdürü Sinan Aksu, toplanan yardımlar ile ilgili açıklamada bulundu. Aksu, “KYK’lı genç arkadaşlarımız Halep halkının yanında olduklarını bütün dünyaya gösterdiler. Gençlerimiz 27 bin 572 koli gıda paketi, 8 bin 207 koli temizlik paketi, 8 bin 82 koli giyecek paketi, 2 bin 691 adet battaniye paketi, bin 377 koli barınma paketi, 772 koli mutfak paketi olmak üzere 48 bin 699 koli yardım malzemesi toplamayı başardılar. Halep’e yardım kampanyasına destek olan genç kardeşlerimi tebrik ediyorum” diye konuştu.

Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da yaptığı konuşmada, “Milletimizin asaletine şahitlik ediyoruz. 6 yıldır Suriye’de süren bu savaş nedeniyle kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Türkiye’nin içinde yaklaşık 3 milyon Suriyeli kardeşimize, Suriye’nin içinde yaklaşık 6.5 milyon Suriyeli kardeşlerimize destek veriyoruz. Şimdiye kadar Kızılay aracılığı ile bölgeye sevk edilen insani yardım malzemesi 30 bin tırı aştı. Sadece Türkiye’deki kardeşlerimize destek olmuyoruz. Suriye içerisindeki acılara da merhem olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise önemli olanın rakamlar olmadığını, tarihimizden, değerlerimizden, geleneklerimizden gelen özelliklerimizin açığa çıkmasının önemli olduğunu vurguladı. Bakan Kılıç, “Burada, 1 koli gitmiş, 2 koli gitmiş, 100 tır gitmiş, 500 tır gitmiş konusu değil. Burada önemli olan, ’neredesiniz’ dendiği zaman ’buradayız’ diyen Asım’ın Nesli’nin varlığı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 yıldır Türkiye’deki siyasi hayatın en önünde yer almasının altındaki sırda ne olduğunu soranlar olur. Benim şahsi kanaatim samimiyettir. Yüreğinden gelen bir şey her zaman insanların nezdinde en çok yer bulandır. Yapmacık olan hiçbir şeyi milletimiz kabul etmez. Sizlerin ortaya koymuş olduğu destek ile toplanan bu her bir koli, her bir tane okyanusların içerisine atılan bir damladır. Ama okyanusun içerisinde yok olmayacaktır” dedi.

Gölbaşı KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen törenle, kampanyanın Ankara ayağında toplanan 5 tırlık malzeme, Kızılay aracılığıyla Halep’e ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’na uğurlandı. Bakan Çağatay Kılıç’ın bir koli yardım malzemesini tıra yüklemesinin ardından tırlar dualarla yola çıktı.