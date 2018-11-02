KYK'nın yeni öğrencileri yeni fidanlar dikti

Yemyeşil Türkiye idealiyle ve ağaç, orman sevgisi ve yeşilin yaşatılması konusunda gençlerde farkındalık oluşturulması amacıyla, geçtiğimiz yıllarda 81 ilde oluşturulan KYK ormanlarına bu yıl yeni fidanlar dikildi.

KYK Ankara İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan gençler Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yağlıpınar Mahallesinde bulunan KYK Ormanı'nda yeni fidanları toprakla buluştururken geçen sene diktikleri fidanların bakımını yaptılar, kuruyan fidanları yenileriyle değiştirdiler.

Gençlerin daha yeşil bir dünya duyarlılığıyla hareket edebilmeleri, küresel bir sorun hâline gelen çevre problemlerine yönelik olarak farkındalıklarının artırılması ve çevre sorunlarından doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen canlılara dikkatlerinin çekilmesi için düzenlenen etkinliğe KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Acar da katıldı. Gençlerle birlikte fidan diken KYK Genel Müdürü Recep Ali Er “Şu ana kadar sadece Ankara'da 37 bin fidan dikildi. Bu her yıl artacaktır. Bu yıl da 10 bin fidan dikimi yapılacaktır” dedi.

81 ilde yurtlara yeni gelen her öğrenci için birer tane fidan dikildiğine dikkat çeken Recep Ali Er, “Herkesin dikili bir ağacı olsun anlayışı ile bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ankara'ya ilimizin dışından gelen bütün arkadaşlarımız birer dikili ağacı olacak” diye konuştu.

"Her KYK'lı Bir Fidan" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 15 Temmuz hain darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şahadete eren 51 polis için de fidan dikimi gerçekleşti.

Fidan dikim etkinliği yapılan dualar ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.