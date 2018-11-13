Lastik sektörü ATO'da buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesi ile Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası, ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda sektörel sorun ve konuları ele aldı.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, komite ve Oda üyeleri olarak toplum sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir sektörde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yılmaz, Türk ekonomisinin son 20 yıllık dönemde yaşadığı gelişmelere paralel olarak otomobil sahipliği oranının da yükseldiğini anlattı. Yılmaz, Türkiye'de ortalama her 7 kişiden birine otomobil düştüğünü belirterek, “Ankara'da her 4 kişiden biri otomobil sahibi. Bu oran Türkiye ortalamasının üzerinde” dedi. Yılmaz, trafiğe kayıtlı araç sayısının toplu taşıma ve yük taşımacılığı ile birlikte 22 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekti.

“Lastik ömrünü polis değil kullanıcı takip etmeli”

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının trafik kazalarına ilişkin istatistiklerini hatırlatan Yılmaz, “2017 yılında 410 bin trafik kazası meydana gelmiş. Bu kazaların 191 bini sürücü kusurlarından kaynaklanıyor. Bu kusurlara bakıldığında ilk sırada araç hızı, yol, hava ve trafiğin gerektiği şartlara uymamak, sıralanıyor. Yine 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarında yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti. Bu terörden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Araçların trafiğin gerektiği şartlara ve hava koşullarına uygun bir şekilde hazırlanması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, “Lastiğin ömrünü, hangi mevsimde hangi lastiğin kullanılacağını polis değil biz takip etmeliyiz. Bunları da ceza korkusuyla değil, başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabileceğimiz bilinciyle, gereken vakitte yapmalıyız” diye konuştu.

Sektörel sorunlar masaya yatırıldı

ATO 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesi Başkanı ve ATO meclis üyesi Fatih Çalışkan da konuşmasında, sektörel konuları görüşerek çözüm üretmek amacıyla Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası ile ortak toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu da, sektörün içinde faaliyet gösterenler olarak sorunları bildiklerini ve çözüm için ortak hareket etme kararlılığında olduklarını ifade etti.

Toplantıya ATO 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servis Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Önder Baş, Komite üyeleri Abdullah Özdoğan, Aykut Kiraz, Veysel Güden ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.