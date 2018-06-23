Lastik sektörü temsilcileri ATO’da buluştu

Lastik sektörünün temsilcileri, ATO Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi’nin düzenlediği toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, lastik sektörünün Türkiye’nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu belirtti. Baran, Türkiye’nin lastik üretimi ve ihracatı konusunda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Türkiye’de 50 milyon adet lastik üretiliyor, bunun 35 milyonunu ihraç ediliyor. 2017 yılında lastik ihracatımız 1 milyar 132 milyon dolara yükseldi” ifadelerini kullandı.

Baran, yerli ve milli otomobil, lastik, jant ve akü üretilmesinin önemine dikkat çekti. Baran, ATO’nun geçen yıllarda kış lastiği kullanımı konusunda çalışmalar yaptığını hatırlatarak, kış lastiği kullanımıyla kazaların da önüne geçildiğini söyledi.

Sektörel toplantıların devam etmesini isteyen Baran, komitelerin çalışmasını ve sektörün sorunlarını dert edinmesini çok önemsediklerini bildirdi. Kış lastiğinin zorunluluk haline getirilmesinde ATO’nun ciddi katkısı olduğunu hatırlatan Baran, lastik raf ömrü ve diğer sorunlarla ilgili olarak Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi’nin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.

Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan da konuşmasında, uygun şartlarda saklanması halinde lastiğin raf ömrünün 10 yıl olduğunu belirterek, bu konuda tüketici hakem heyetlerini bilgilendireceklerini ifade etti.

Üyelere özel ortak bir web portalı hazırlayacaklarını ve SMS bilgilendirme sistemini devreye sokacaklarını kaydeden Çalışkan, "Sektörün sorunlarını çözmek için süreçleri hep beraber yürütmeli, birbirimize destek olmalı ve sorunları çözme noktasında elimizi taşın altına koymalıyız" diye konuştu.

"Artık sorunlarla daha yakından ilgilenecek"

ATO’da değişen yeni yönetim anlayışıyla birlikte sektör temsilcilerinin daha fazla söz hakkına sahip olduklarını kaydeden Çalışkan, "Artık sorunlarla daha yakından ilgilenecek, bu sorunları çözme noktasında gayret gösterecek yeni bir yönetim anlayışı mevcut. Kısacası ATO’nun artık sizleri daha fazla önemsediğini, sizlere daha fazla değer verdiğini bilmenizi istiyoruz" dedi.

Çalışkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile iletişime geçerek, lastik sektörünü bir araya getirecek uygun bir kooperatifçilik modeli oluşturmak ve organize sanayi bölgelerinden esnafa yer temin etmek konusunda çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Komite Başkan Yardımcısı Önder Baş ise sektör açısından birlik olmanın önemine işaret ederek, "Birlik beraberlik içinde, mesleğimize sahip çıkarak çok çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcileri söz alarak, kış lastiğinin binek araçlarda da zorunlu hale getirilmesi ve KDV indirimi gibi taleplerini ve sorunlarını dile getirdi. ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda Emre Çalık, ATO’nun yürüttüğü “Sosyal Uyum İçin Eğitim ve İstihdam Desteği Projesi” hakkında bir sunum yaptı.