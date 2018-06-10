Latin Amerika’nın güçlü kaleminin ismi Çankaya’da

Çankaya Belediye Meclisi 5. Dönem 279. Birleşiminde Çukurambar Mahallesi 27565 Ada doğusunda kalan alana yapılacak yeni parkın adının Latin Amerika’nın güçlü kalemi yazar Gabrial Garcia Marquez’in adının verilmesini kararlaştırdı. Çukurambar 1459 Cadde ve 1428 Sokak arasında kalan 3 bin 913 metrekarelik alanda yapımına başlanacak park, daha önce çok sayıda park yapılan bölgede yeşil dokuyu da güçlendirecek.

Kolombiya’nın Aracataca kentinde 1927 yılında doğan, hukuk ve gazetecilik kariyerini geride bırakarak yazarlığı tercih eden Gabriel Garcia Marquez, ilk romanı Yaprak Fırtınası’nı 1952 yılında yazdı. Ardında Kırmızı Pazartesi, Yüzyıllık Yalnızlık, Albaya Kimseden Mektup Yok, Başkan Babamızın Sonbaharı, Kolera Günlerinde Aşk, Mavi Köpeğin Gözleri gibi çok sayıda roman, film senaryosu ve öykü bırakan Marquez, 1972 yılında Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü, 1982’de de Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Edebiyat dünyasında “Büyülü Gerçeklik” akımının öncü yazarları arasında yer alan Kolombiyalıların "Gabo"su Marguez, 14 Nisan 2014 yılında 87 yaşında Meksika’da bulunan evinde hayata veda etti.

Ölümünden sonra “Bugüne kadar yaşamış en büyük Kolombiyalı” sözleri ile anılan Gabriel Garcia Marquez’in ismi Çukurambar’da yapılacak parkta yaşayacak.