Leziz tariflerin adresi Çankaya Evi

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Çankaya Evi'nde 122 kişinin katıldığı ve haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenlenen pastacılık kursu başladı.

Eylül ayı başında hizmete açılan Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisinde yer alan Çankaya Evi'nde pastacılık kursu başladı. Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği ve 122 kişinin katıldığı pastacılık kursu, haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenleniyor. İki usta eğitmen unlu mamuller üzerine birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor. Yaklaşık 30 bin Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde ilk kez açılan pastacılık kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri içerisine yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Pasta Tasarım Eğitmenleri tarafından veriliyor.

Malzemelerini kendileri temin eden kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, birbirinden lezzetli pastaları üretmenin keyfini yaşıyorlar. Dört buçuk ay sürecek kurslardan yararlanan Çankayalılar, eğitimlerin tamamlanmasının ardından birçok farklı pastayı en leziz şekilde yapabilecek bilgiye sahip olarak mezun olacaklar.