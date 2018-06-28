LGS Kızılcahamam birincisi Azra Yıldız oldu

Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu öğrencisi Azra Yıldız, 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Kızılcahamam’dan sınava katılan 218 öğrenci arasından en yüksek puanı alarak 468.324 ile Kızılcahamam birincisi oldu.

Türkiye genelinde LGS’ye giren 990 bin öğrenci arasında ise ilk bine giren Azra Yıldız, Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından altın ile ödüllendirildi.

Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın kızı olan Azra Yıldız, sınava hazırlanış sürecini, "Kendimde eksiklik hissettiğim konular üzerinde durdum bu konuları da not alarak çalıştım, konuları tamamladıklarımı işaretleyerek eksiklerimi tamamlamış oldum, sınavdaki başarım eksiklerimin üzerine çalışmam ve bilemediğim yerleri sorarak öğrenmem ve düzenli çalışmamdan dolayı başarılı oldum" dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, makamında ağırladığı LGS Kızılcahamam birincisi olan ve aynı zamanda kızı olan Azra Yıldız’ı tebrik ederek, "Başta ilçemizin başarılı bir öğrencisi olmasından, okulunun başarılı öğrencisi olmasından ve kızım olarak ailesinin gurur kaynağı olduğu için tebrik ediyorum" diye konuştu.