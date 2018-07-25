Libya, Tunus ve Ürdün Alım Heyeti Ankara’da

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu işbirliği ile Ankara’da tarım ve gıda ürünleri imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların ihracatlarını artırmak amacıyla Libya, Tunus, Ürdün Alım Heyeti İkili İş Görüşmeleri ve Resmi Temaslar Programı gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı’nda başlayan programın ilk gününde, ülkelerinde gıda ve tarım ürünleri ithalatı yapan 22 kişilik alım heyeti ile Ankara’da faaliyet gösteren yedi firma temsilcisi arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Firmalarla gerçekleştirilen görüşmeler ve olası işbirliklerinin değerlendirilmesi sonrasında alım heyeti, Ankara İlçe Tarım Müdürlüğünü ziyaret ederek üretilen buğday, aspir ve çeşitli yağlar hakkında bilgi edindi.

Programın ikinci gününde ise Uluslararası Gıda ve Tarım Konfederasyonu’na ziyaret gerçekleştirilerek, Konfederasyon Genel Başkanı Hakan Yüksel tarafından kurum yapısı ve işleyişi hakkında bilgi alındı. Konfederasyon üyesi beş firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildikten sonra Teknopark Ankara’ya ziyarette bulunularak İvedik Organize Sanayi Bölgesindeki 16 gıda ve gıda endüstrisi ekipmanları firması ile alım heyeti arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Programın üçüncü günündeyse Ankara Ticaret Odası (ATO) ziyaret edilerek ATO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Alım heyeti ile toplantıya katılan ATO Pastacılar, Çikolata ve Tatlıcılar Meslek Komitesi üyesi dört firma arasında görüşmelerin gerçekleştirilmesiyle program sona erdi.

32 firma ile görüştüler

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara’nın dış ticaret kapasitesini artırmak amacıyla organize edilen programın başarıyla sonuçlandığını ve gıda alanında üretim yapan 32 firmanın alım heyeti ile yaptıkları ikili görüşmeler sonucunda ileride gerçekleştirilecek dış ticaretin ilk adımlarının atılmış olduğunu belirtti. Ajansın beş yıldır ücretsiz düzenlemekte olduğu dış ticaret eğitimlerinin Ankara’daki firmalarda ciddi bir dış ticaret farkındalığı oluşturduğunu söyleyen Şayık, "Ankara’da eğitim görmekte olan yabancı öğrenciler için de özel olarak üç kez düzenlediğimiz dış ticaret eğitimleri de çok olumlu sonuçlar verdi. Bu eğitimi alan öğrencilerden dış ticaret yapan firmalarda istihdam edilmeye başlandı. Alım heyetinin ziyareti sırasında da ikili görüşmelerde bu öğrenciler, tercüme desteği vererek yer aldılar" dedi.

Ajansın 2010 yılından beri mali destek verdiği diğer sektörler için de benzer programların 2019 yılından itibaren her yıl düzenlenmesinin planlandığını dile getiren Şayık, Ankara’daki firmalarla yurt dışındaki potansiyel müşterileri buluşturarak ihracat yapmalarına katkı sağlayacaklarını ve böylelikle Ankara’nın dış ticaretteki payını artırmada önemli bir işlev üstleneceklerini ifade etti.