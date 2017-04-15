’Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’ büyük ilgi gördü

Sempozyumda Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde çeşitli edebi yapıtlar, eleştirel okuma tekniğiyle incelendi.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi tarafından 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde yedincisi gerçekleştirilen ’Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumu’na, Türkiye genelinde 35 liseden 700 öğrenci ve öğretmen katılım gösterdi. TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında katılımcılara seslenen TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Müdürü Aydın Ünal, bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan günümüzde, kodlama ve programlama gibi yeni kavramları sık sık duyduklarını ifade ederek "Bu gerçeklerin yanı sıra keşke bizler, bugünlere edebiyat çağı, şiir çağı, anı, öykü ve hikaye çağı diyebilseydik" açıklamasında bulundu. Dünyada ve Türkiye’de kitap okuma istatistikleri arasındaki uçurumdan da bahseden Ünal, sempozyumun bu anlamda gelişmiş bir toplum olma yolundaki çabalara katkı niteliğinde olduğunu kaydetti.

TED Ankara Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanı Ayşe Yıldız ise konuşmasında, 2011 yılında 250 katılımcı ile başlayan sempozyumun, bu yıl 700 katılımcıya ulaşmış olmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Tiyatro, şiir, öykü, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca roman, drama, edebiyattan sinemaya uyarlama ve çizgi roman türlerinde toplam on üç oturumun yer aldığı 7. Liseli Genç Eleştirmenler Sempozyumunda, liseli gençler, farklı kültürlerdeki edebiyat yapıtları üzerinden kültürel birikimlerini paylaşma olanağı buldu.

Sempozyumda, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde çeşitli edebi yapıtlar, eleştirel okuma tekniğiyle incelendi.