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26 Mayıs 2018 10:06

Liseli öğrenciler, engelli vatandaşın yürüyen ayakları oldu

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi 11.

Liseli öğrenciler, engelli vatandaşın yürüyen ayakları oldu

26 Mayıs 2018 10:06

Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri ‘Yürüyen ayaklarım olur musun?’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yürüme engelli olan Serdar Çağlar Coşkun’un yüzünü güldürdü.


Okulda düzenledikleri ve PDR biriminin organize ettiği “Yürüyen Ayaklarım Olur Musun?” temalı yardım kermesinde elde ettikleri gelirle bir akülü sandalye alan öğrenciler ve onlara destek veren öğretmenleri Gölbaşı’nda ikamet eden yürüme engelli Serdar Çağlar Coşkun’a umut oldular. Eşi de engelli olan ve uzun süredir akülü sandalye bekleyen Coşkun’a proje kapsamında aldıkları akülü sandalyeyi teslim ettiler.


Projelerimiz devam edecek


Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu- Fen lisesi PDR öğretmeni Neşe Aksoy Topçu akademik başarının yanı sıra değerler eğitimine de önem veren Gazi Koleji öğrenci ve öğretmenlerinin desteğiyle “Yürüyen ayaklarım olur musun?” projesi sonucu alınan akülü tekerlekli sandalyenin ihtiyaç sahibine ulaşmasının büyük mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Topçu, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparken, öğrencilerin akülü aracı teslim ettiklerinde yaşadıkları mutluluğun ise tarifsiz olduğunu söyledi. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Anadolu ve Fen Lisesi olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerinin altını çizen Topçu, öğrencileri ile de gurur duyduğunu belirtti.




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