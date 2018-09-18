“Lokman Amca” ilk derslerinde yalnız bırakmadı

Öğrencilerin “Lokman Amca” diyerek hitap ettikleri Ertürk, okulları ziyaret ederek miniklere çeşitli hediyeler takdim etti.

Başkan Ertürk, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders gününde ilçedeki okulları ziyaret etti. Ertürk, ilk ders günlerinde öğrencileri, öğretmenleri ve velileri yalnız bırakmadı. Ziyaret ettiği okullarda sınıfları tek tek gezen Ertürk, öğrencilerle yakından ilgilendi. Ertürk, öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet ederek, derslerinde başarılar diledi. Ertürk ziyaretleri kapsamında öğrencilere içinde kırtasiye malzemelerinin de olduğu çeşitli hediyeler takdim etti. Ertürk, kendisine “Lokman Amca” diye hitap eden öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Her zaman yanlarındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Ülkesine, dünyaya ve insanlığa faydalı, bilimin ışığında yeni nesiller yetiştirmek hepimizin görevi. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşaması ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması hedefi ancak yeni nesillerin doğru yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Kahramankazan Belediyesi olarak, yalnızca aziz milletimizin değil, aynı zamanda İslam aleminin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda eğitim ve öğretime elimizden gelen desteği veriyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okullarımıza tüm konularda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.