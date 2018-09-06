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06 Eylül 2018 12:33

Lokman Ertürk’den Başkan Fethi Yaşar’a taziye ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, yakın zamanda ağabeyi Ahmet Yaşar’ı ve kayınvalidesi Rabia Özkan’ı kaybeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a taziye ziyaretinde bulundu.

Lokman Ertürk’den Başkan Fethi Yaşar’a taziye ziyareti

06 Eylül 2018 12:33


Vatandaşın huzuru ve mutluluğu için Ankara’nın hiçbir ilçesini ayırt etmeden bütün yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışması gerektiğinin altını çizen Başkan Yaşar, “Yerel yöneticiler olarak bizim öncelikli görevimiz ilçemizin ve kentimizin eksik noktalarını tespit ederek, vatandaşın huzur içerisinde yaşaması için gerekirse birçok konuda işbirliği halinde çalışarak, vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır” dedi.


“Bir projeye başlamadan önce ilk düşüncemiz, yapılacak olan hizmetin vatandaşa ne fayda sağlayacağıdır. Belediyeler olarak bir bütün içerisinde uyumlu çalışırsak, Ankara’nın tümünde vatandaşımız barış ve huzur içerisinde yaşadığı kentten alarak yaşar. Göreve geldiğimden beri benim düşüncem doğru ve düzgün projeler üreterek, ilçe sakinlerimizin rahatlıkla kullanabileceği, ilçemize değer katacak yatırımlara hayat vermek” dedi.


Yenimahalle Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Lokman Ertürk ise, “Belediyelerin uyum içerisinde çalışması tüm Ankaralıların mutlu ve huzurlu olması anlamına geliyor. Yerel yöneticiler olarak hepimiz vatandaşa hizmetle yükümlüyüz. Birlik, beraberlik ve uyum içerisinde bir ortamın kurulması, ortaya çıkarılacak projelerin verimliliğini artırır” dedi.




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