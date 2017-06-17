LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı başladı

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Üniversiteye girişte ikinci aşama olan LYS maratonu devam ediyor. LYS-2 fen bilimleri sınavı saat 10.00’da başladı. 135 dakika sürecek olan sınavda 470 bin 409 aday ter döküyor. Sınavda, fizik, kimya ve biyoloji testleri yer alacak. Testlerde 30’ar soru bulunacak ve 45’er dakika cevaplama süresi verilecek. Fizik, kimya, biyoloji testinin her birinde 1’er kısa cevaplı soru olacak.

Sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunan adaylar aileleriyle birlikte heyecanla içeriye alınmayı bekledi. Üst araması ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesinin ardından öğrenciler sınıflara alınmaya başlandı. Çocuğu sınava giren aileler ise dışarıda Kur’an okuyarak dua etti.

Sınava girecek adaylar heyecanlı olduklarını sıkı bir çalışma süreciyle sınava hazırlandıklarını ifade etti. Sayısal tercihlerine yönelik bir alan sınavına girdiklerini belirten adaylar tercihlerini ise diş hekimliği ve mühendislik bölümleri yönünde yapacaklarını kaydetti. Sınava girerken kimliğini unutan bir adaya ise son anda annesi tarafından kimliği yetiştirildi ve aday binaya alındı.

Yanlış binaya geldi, sınava giremedi

Saat 9.45’te adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. İçerisinde farklı binalar bulunan kampüste yanlış sınav binasına gelen bir aday sınav görevlileri tarafından yönlendirildi. Aday doğru sınav binasına gittiğinde kapılar kapandığı için sınava giremedi.

Bugün gerçekleştirilecek Yabancı Dil Sınavı LYS-5 ise saat 14.30’da başlayacak. Tek oturumda uygulanacak sınavda adaylara 120 dakika verilecek ve 80 soru sorulacak. Yabancı dil sınavı Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacak. Her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Yabancı dil testinde 3 kısa cevaplı soru yer alacak.