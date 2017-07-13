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13 Temmuz 2017 10:28

LYS Yabancı Dil birincisi TED Ankara Koleji’nden

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programında öğrenim gören, 2017 YGS Türkiye ikincisi Gökçe Aybeniz Sevim, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yabancı dilde 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

LYS Yabancı Dil birincisi TED Ankara Koleji’nden

13 Temmuz 2017 10:28


TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programında öğrenim gören 2017 YGS Türkiye ikincisi Gökçe Aybeniz Sevim, Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) 500 puan aldı. Okulunda arkadaşları ve öğretmenleri tarafından sevilen, sosyal bir öğrenci olan ve başarı çıtasını hep daha yükseğe taşımasıyla bilinen Gökçe Aybeniz Sevim, TED Ankara Koleji’nden bu yıl okul birincisi olarak da mezun olmuş ve yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin ihtiyaç duyduğu gençlik, kendi hayallerini seçebilecek bir gençliktir" demişti. Başarılı öğrenci tıp eğitimi almak istiyor.




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