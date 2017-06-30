Macar hükümetinden TİKA Başkanı Çam’a Liyakat Nişanı

Macaristan Büyükelçiliği Konutu’nda gerçekleştirilen törende Liyakat Nişanı’nı TİKA Başkanı Serdar Çam’a Macaristan Başbakanı Victor Orban taktim etti. Törende konuşan Başbakan Orban, "Serdar Çam’ın idaresindeki TİKA, Macaristan’daki Osmanlı-Türk hatıralarının restorasyonu için çok çalışma yaptı. Eğitim, sağlık ve diğer kamu kurumlarının faaliyetlerinin seviyesini yükseltti ve Macar kültürünün Türkiye’de tanınması için aktif olarak destek sundu. Bu kapsamda sonuçlar ortadadır. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’ni restorasyon ve yerinin bulunması çalışmaları da başarılı oldu. Tüm bunlar Türk ve Macar hükümetinin birlikte gerçekleştirdiği en büyük çaptaki projelerdir" diye konuştu.

TİKA Başkanı Çam ise çok özel ve mutlu bir gün olduğunu dile getirerek, "Bana, kurumuma, devletime ve milletime sağlanan bu teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Budapeşte’yi ilk olarak 20’li yaşlarda ziyaret etmiştim ve hayran kaldığım en büyük şehir olmuştu. O yıllardan beni Macaristan ve Macarlara karşı duyduğum bir sevinç vardı. Daha sonraki yıllarda ilişkilerimizi ve Macaristan’ın güzelliklerini öğrenince bu sevinç giderek arttı. Bugün bize sağlanan bu teveccühle biz artık bu sevincimizi daha önemli bir noktada, bir vazife olarak sonuna kadar ifa etmek için bir çaba içerisinde olacağız. İki dost ve kardeş ülke için ilişkilerin gelişmesi adına elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz. Günümüzün en önemli siyasetçisinden, devlet adamından sayın Başbakandan böyle bir ödül almaktan dolayı ayrıca mutluluklarımı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

TİKA’nın Macaristan faaliyetleri

TİKA Budapeşte Program Koordinasyon Ofisi, 2014 yılında faaliyetlerine başladı. Bu kapsamda Macaristan’da sosyal alt yapı ve hizmetler, eğitim, sağlık, bilimsel ve kültürel alanlarda 60 proje hayata geçirildi. Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp türbesi ve palanka, cami ve tekke gibi ek yapılar gün yüzüne çıkarılarak, "Kanuni Sultan Süleyman’ın kayıp mezarının araştırılması" projesi de hayata geçirildi ve kazı çalışmaları halen devam ediyor. Ayrıca Zigetvar Türk-Macar Dostluk Parkı inşa edildi ve son olarak Gülbaba Türbesi’nin restorasyon çalışmaları da devam ediyor.

Konutta gerçekleştirilen törende Türk ve Macar misafirlerin dışında Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da yer aldı.