Macaristan’da ‘İki Ulus, Bir Kamera’ sergisi açıldı

TİKA’nın desteği ile Macaristan’da açılan "İki Ulus, Bir Kamera" adlı fotoğraf sergisine Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Pecs Belediye Başkanı Zsolt Pava, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, TİKA Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 14 Türk ve Macar fotoğrafçının İstanbul’un Beyoğlu ilçesi ve Macaristan’ın Pecs şehrine ait fotoğraflarından oluşan sergi büyük ilgi topladı. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Kiss, serginin açılış konuşmasında başta TİKA olmak üzere serginin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ise, her iki ülkenin dostluğunun yüzyıllara dayandığını ve bu dostluğun izlerini bugün de görmenin mümkün olduğunu belirterek, aynı serginin Beyoğlu’nda da düzenleneceğini ifade etti.

Pecs Belediye Başkanı Pava, Beyoğlu ve Pecs resimlerinden oluşan serginin iki halkın birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olacağına inandığını söyledi. TİKA Macaristan Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Pecs ile İstanbul’un 2010 senesinde Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlendiğini, kültür ve sanat ilişkilerinin günümüzde de sürdürülmesinin onur verici olduğunu aktardı.