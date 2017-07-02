Madımak’ta hayatını kaybedenler Başkent’te anıldı

Başkent’te Madımak’ta hayatını kaybedenler için Kolej Meydanı’nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Kurtuluş ve Kızılay Güvenpark’ta toplanan siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve dernek üyeleri, anmanın yapılacağı Kolej Meydanı’na yürüdü. Meydana gelen vatandaşlar, alan girişlerine konulan arama noktalarında polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde arandı. Özellikle kadınların çantalarında bulunan deodorant ve kozmetik eşyalar alana alınmadı.

Kolej Meydanı’na kurulan platformda, 1993 yılında Sivas’a Pir Sultan Abdal etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli’nin ateşe verilmesi sonucu yaşanan olayların 24. yıldönümünde hayatını kaybeden 33 aydın ve 2 otel görevlisi için konuşmalar yapıldı.

Anma etkinliği boyunca alınan yoğun güvenlik önlemlerine bir polis helikopteri de havadan destek verdi. (DK-Y)