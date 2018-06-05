Mahalle iftarlarının sonuncusu düzenlendi

Mamak Şehir Stadı ve Mutlu Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirilen son iki iftar programına Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, İlçe Milli Eğitim Müdür Rahmi Güney ve binlerce vatandaş katıldı. Çorba, ana yemek, pilav ve tatlıdan oluşan ve hijyenik şartlarda hazırlanmış 4 çeşit yemekle vatandaşları ağırlayan Mamak Belediyesi, eski ramazanları vatandaşlara doyasıya yaşattı.

Programda Mamak’ta ramazan ayının bir başka güzel olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Buradaki tablo kardeşlik duygularının bir göstergesidir. Birbirini hiç tanımayan komşular bir sofrada buluştu. Düzenlediğimiz iftar programlarıyla gönül köprüleri kurduk. Bu köprülerin oluşmasında katkısı olan, iftar sofralarımıza katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Mamak’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklar unutulmadı. Her akşam düzenlenen mahalle iftarlarının ardından sahne alan Karagöz-Hacivat gösterileri keyifli bir ramazan yaşattı.