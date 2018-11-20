Mahalle konakları özel günlerin merkezi oldu

Keçiören Belediyesi'nin, vatandaşların özel günlerde kullanmaları için yapımını yaygınlaştırdığı mahalle konaklarına 3 yeni konak daha eklendi. Çiçekli Mahalle Konağı'nın belli bir bölümü sağlık hizmetleri için kullanıma açılırken, 23 Nisan ve Ovacık Mahalle Konakları kısa sürede tamamlanacak. Konaklar, çevre düzenlemesinin ardından vatandaşların hizmetine açılacak.

‘İnsan değerlidir, Keçiören halkı değerlidir' anlayışıyla sosyal ve kültürel tesisler inşa eden Keçiören Belediyesi, daha yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek bir Keçiören için her alanda çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde sokak etkinliklerinin önüne geçerek vatandaşların daha nezih bir ortamda özel günlerini organize etmeleri için 15 mahalle konağıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. 10 yılda 13 mahalle konağını aktif olarak vatandaşın hizmetine sunan Keçiören Belediyesi, son olarak 23 Nisan ve Ovacık Mahalle Konaklarını da hizmete açarak bu sayıyı 15'e çıkarıyor. Şu anda; Şehit Kubilay, Ufuktepe, Şeyh Şamil, Barbaros Hayrettin, Esertepe, Atapark, Anafartalar, Osmangazi, Subayevleri, Yayla, Güngörmüşler, Çiçekli ve Kösrelik Mahalle Konakları özel günlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler için de kullanılmaya devam ediyor.

Şehirleşme kültürüne uygun yapılar

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, modern ve nezih bir Keçiören için tarihi dokuyu korumaya önem veren ve halkın tüm kesimine hitap eden mahalle konaklarının şehirleşme kültürüne uygun yapılar olduğunu kaydederek, “Eğitime destek için açtığımız birimlerimizi içerisinde barındıran, vatandaşlarımızın düğün ve cenazelerinde kullanılan mahalle konaklarımız fiziki görünümüyle estetik anlayışımızı yansıtmaktadır. Tarihi dokuyu yaşatan, çok yönlü işleviyle de vatandaşlarımıza nezih bir ortam sunan 13 konağımız aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. 23 Nisan Mahallemizde ve Ovacık'ta yapımına devam ettiğimiz konaklarımız tamamlanınca bu sayı 15'e çıkacak. Keçiörenli hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltmek hizmet anlayışımızın önemli bir parçasıdır. AK Parti belediyeciliği çatısı altında sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızı feraha ve refaha eriştirmek için hizmete devam ediyoruz” diye konuştu.