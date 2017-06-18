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18 Haziran 2017 11:35

Mahalle sakinlerinden Akgül’e teşekkür ziyareti

Kentsel dönüşüm projeleriyle Mamak’ta büyük bir dönüşüm gerçekleştiren Mamak Belediyesi, yapılması gereken imar değişikliklerini gerçekleştirerek vatandaşın mağduriyetini gideriyor.

Mahalle sakinlerinden Akgül’e teşekkür ziyareti

18 Haziran 2017 11:35


Daha önce birçok mahallede yapılan imar değişikliğinin bir benzerini de Boğaziçi Mahallesi’nde yapıldı. Mahalle sakinleri uzun yıllardır yapılaşamayan imarlı arazinin, proje değişikliğiyle hızlı bir şekilde sağlıklı yapılara kavuşacaklarını kaydetti.


Desteklerinden dolayı Akgül’e ziyarette bulunan mahalle sakinleri, "Gecekonduda otururken yapılaşmanın önünün açılması derdimize derman oldu" dedi.


Kentsel dönüşümde vatandaşların fikirlerini önemsediklerini dile getiren Akgül, “Bu mahallelerde sonuç itibariyle sizler yaşıyorsunuz ve yaşamaya da devam edeceksiniz. Bizler kentsel dönüşüm çalışmalarında, imar çalışmalarında mahalle sakinlerinin görüşlerini, fikirlerini önemsiyoruz, dikkate alıyoruz. Dönüşümün her aşamasında vatandaşlarımızın haklarını en üst seviyede koruyoruz” diye konuştu.




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