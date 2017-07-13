“Mahallede Şenlik Var” panayırı, ilçeleri şenlendiriyor

Panayır, 28 Temmuz Cuma gününe kadar Nallıhan, Güdül, Çayırhan, Kahramankazan ve Altındağ’da kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca çocuklar için Altınpark’ta kurduğu ’Mahallede Şenlik Var’ panayırı, Temmuz ayının başından itibaren ilçelere taşındı. İki koldan ilçeleri dolaşan, çocukları ve aileleri eğlendiren “Mahallede Şenlik Var” panayırları, Başkentlilerin güzel bir yaz tatili geçirmelerine de imkan sağlıyor.

Çocuklara ücretsiz lunapark keyfi yaşatan, sahne gösterileriyle de genç yaşlı tüm Ankaralıları aynı ortamda buluşturan, “Mahallede Şenlik Var” panayırında, birbirinden eğlenceli etkinlikler yer alıyor. Gittiği her yere hareket ve renklilik kazandıran, büyük ilgi gören, çocukların dört gözle beklediği, çeşit çeşit oyuncağın ücretsiz hizmet verdiği ve yaz tatilinin vazgeçilmezleri haline gelen panayırda; midilli atlar, trenler, akülü arabalar, şişme oyuncaklar, akrobasi gösterileri, mini go kart alanı gibi pek çok lunapark oyuncağı bulunuyor.

Çocuklara yönelik tiyatro gösterileri eğlenceyi artırırken, yüz boyama etkinlikleri küçük konukları bir başka atmosfere taşıyor. Temmuz’un ilk haftasından itibaren Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş ve Beypazarı’nda gösterilerini tamamlayan panayırlar, 28 Temmuz tarihine kadar ise Nallıhan, Güdül, Kahramankazan, Altındağ ile Nallıhan’a bağlı Çayırhan mahallesinde gösterilerini sergilemeye devam edecek.

Panayırlarının 28 Temmuz tarihine kadarki programı şöyle:

1. grup panayırı

"Nallıhan:12-16 Temmuz (Cumhuriyet Meydanı), Güdül:17-21 Temmuz (Hasan Hüseyin Akdede Lisesi), Altındağ: 22-28 Temmuz (Atatürk Kültür Merkezi)"

2. grup panayırı

"Çayırhan: 14-18 Temmuz (Göl Kenarı), Kahramankazan: 19-23 Temmuz (Salı Pazarı), Altındağ: 22-28 Temmuz (Atatürk Kültür Merkezi)”