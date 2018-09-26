“Mahallede Temizlik Var Projesi” tüm hızıyla devam ediyor

109 mahallede temizlik işleminin tamamlanması yaklaşık 6 ay sürecek ve senede iki kere temizlik yardımı sağlanmış olacak. Bu zamana kadar Esenler, Otacı, Pazar-Başören, Yıldırım Olucak, Eğerli Kuzören, Yukarıçanlı, Yukarıkese, Kavaközü, İğceler, Kasımlar, Hıdırlar, Semeler, Eğerlialören, Eğerlibaşköy, Aşağıada, Alibey, Gölköy, Çırpan, Çeltikçi Akçaören, Kırkırca, Turnalı, Güvem, Belpınar, Beşkonak, Salın mahallelerinde cami, köy konağı, gasilhane ve köylerin kullandığı umumi yerlere temizlik hizmeti sağlandı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Mahallede temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor. İlçemize ve mahallelerimize hayırlı olsun. 109 mahalle ile bu alanda Türkiye'nin en büyüğü olan ilçemize ve mahallelerimize bu konuda hizmet edebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.