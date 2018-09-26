İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Mahallede Temizlik Var Projesi” tüm hızıyla devam ediyor

Kızılcahamam Belediyesi Ak Masa Birimi koordinesinde her gün bir mahallede 5 kişilik ekipler halinde cami, köy konağı, gasilhane, köylerin kullandığı umumi yerler, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere temizlik hizmeti sağlamak amacı ile başlatılan Mahallede Temizlik Var Projesi devam ediyor.


109 mahallede temizlik işleminin tamamlanması yaklaşık 6 ay sürecek ve senede iki kere temizlik yardımı sağlanmış olacak. Bu zamana kadar Esenler, Otacı, Pazar-Başören, Yıldırım Olucak, Eğerli Kuzören, Yukarıçanlı, Yukarıkese, Kavaközü, İğceler, Kasımlar, Hıdırlar, Semeler, Eğerlialören, Eğerlibaşköy, Aşağıada, Alibey, Gölköy, Çırpan, Çeltikçi Akçaören, Kırkırca, Turnalı, Güvem, Belpınar, Beşkonak, Salın mahallelerinde cami, köy konağı, gasilhane ve köylerin kullandığı umumi yerlere temizlik hizmeti sağlandı.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Mahallede temizlik ekibi çalışmalarına devam ediyor. İlçemize ve mahallelerimize hayırlı olsun. 109 mahalle ile bu alanda Türkiye'nin en büyüğü olan ilçemize ve mahallelerimize bu konuda hizmet edebilmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.