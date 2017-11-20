Mahalleler Arası Futbol Turnuvası final maçıyla sona erdi

Taha Akgül Spor Salonu’nda oynanan heyecanlı final maçını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, muhtarlar ve vatandaşlar izledi. Rekabetin doruğa çıktığı maçı Bağlum Hisar Mahallesi 5-4 kazandı. Başkan Ak’ın elinden birincilik kupasını alan oyuncuların coşkusu ve sevinci sahaya yansırken, 2’incilik kupasının sahibi Aşağı Eğlence Mahallesi, en centilmen takım kupasının sahibi ise Kamil Ocak Mahallesi oldu.

Mahallelerin sosyalleşmesine ve kaynaşmasına vesile olmak için eski bir geleneğin tekrar canlandırıldığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’na katılan tüm muhtarlara plaket verilirken, Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç da Başkan Ak’a şükran plaketi takdim etti.

Finale kalan takım ve oyuncuların Keçiören Belediyesine ait spor tesislerinden ücretsiz faydalanma hakkı kazandığı turnuvayla ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "90’lı yılların mahalle maçlarını yeniden bugüne taşıdık. Mahalleler arası dostluğu, kardeşliği, samimiyeti yeniden hatırlattık. Yani turnuvanın kazananı tüm mahalleler oldu. Turnuva boyunca mahalleler arası tatlı bir rekabet izledik. Oyuncularımıza, gönüllü teknik direktörlük yapan mahalle esnafımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.